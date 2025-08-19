فريق الدفع الالكتروني: حملة (نوصلكم) شملت القرى والأرياف والمناطق النائية

أعلن فريق الدفع الالكتروني، اليوم الثلاثاء، عن أن حملة (نوصلكم) ستدق أبواب محافظة حلبجة قريباً، فيما أشار الى أن الحملة شملت أطراف المحافظات والقرى والأرياف والمناطق النائية، إذ ذكر رئيس فريق ثقافة الدفع الالكتروني نبيل النجار للوكالة الرسمية، إن "حملة (نوصلكم) ستدق أبواب محافظة حلبجة قريباً لأنها تحتاج الى العديد من الخدمات المالية، لأن هناك افتقاراً للخدمات المالية في هذه المحافظة"، موضحاً: "سوف نتوجه لعقد مؤتمر ومعرض مالي متخصص للمحافظة وسيكون برعاية البنك المركزي ومحافظة حلبجة ".

وأضاف أن "المحافظة بحاجة الى جهود كبيرة وبنية تحتية مالية والغاية من عقد المؤتمر وليس الورشة والتجوال لبيان تطوير المحافظة، لأن هذه المحافظة لديها ثلاثة مصايف، وتتمتع بطبيعة جميلة، وتخلو من فندق ومؤسسات مالية، وهدفنا الوصول الى المؤسسات المالية لهذه المحافظة من خلال تعزيز الشمول المالي وايصال الخدمات المالية بشكل مباشر".

كما أكد النجار أن "حملة (نوصلكم) بدأت بأطراف المحافظات والقرى والأرياف والمناطق النائية، وبدأنا من حي العامل في بغداد، ومنها الى المناطق الأخرى، وتوجهنا الى الأنبار في منطقة الخالدية، وقضاء الحبانية، وقضاء هيت، وحديثة والناصرية والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة"، لافتاً الى أن "الخطة المقبلة ستكون الى راوة وعنة والمناطق المتاخمة لها".