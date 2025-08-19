الصفحة الاقتصادية

فريق الدفع الالكتروني: حملة (نوصلكم) شملت القرى والأرياف والمناطق النائية


 

أعلن فريق الدفع الالكتروني، اليوم الثلاثاء، عن أن حملة (نوصلكم) ستدق أبواب محافظة حلبجة قريباً، فيما أشار الى أن الحملة شملت أطراف المحافظات والقرى والأرياف والمناطق النائية، إذ ذكر رئيس فريق ثقافة الدفع الالكتروني نبيل النجار للوكالة الرسمية، إن "حملة (نوصلكم) ستدق أبواب محافظة حلبجة قريباً لأنها تحتاج الى العديد من الخدمات المالية، لأن هناك افتقاراً للخدمات المالية في هذه المحافظة"، موضحاً: "سوف نتوجه لعقد مؤتمر ومعرض مالي متخصص للمحافظة وسيكون برعاية البنك المركزي ومحافظة حلبجة ".

وأضاف أن "المحافظة بحاجة الى جهود كبيرة وبنية تحتية مالية والغاية من عقد المؤتمر وليس الورشة والتجوال لبيان تطوير المحافظة، لأن هذه المحافظة لديها ثلاثة مصايف، وتتمتع بطبيعة جميلة، وتخلو من فندق ومؤسسات مالية، وهدفنا الوصول الى المؤسسات المالية لهذه المحافظة من خلال تعزيز الشمول المالي وايصال الخدمات المالية بشكل مباشر".

كما أكد النجار أن "حملة (نوصلكم) بدأت بأطراف المحافظات والقرى والأرياف والمناطق النائية، وبدأنا من حي العامل في بغداد، ومنها الى المناطق الأخرى، وتوجهنا الى الأنبار في منطقة الخالدية، وقضاء الحبانية، وقضاء هيت، وحديثة والناصرية والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة"، لافتاً الى أن "الخطة المقبلة ستكون الى راوة وعنة والمناطق المتاخمة لها".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
