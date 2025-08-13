الصفحة الاقتصادية

مستشار رئيس الوزراء: العراق مؤهل ليكون وجهة سياحية ثقافية ودينية في الشرق الأوسط


 

 

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن العراق يمتلك المقومات اللازمة ليصبح أحد أبرز وجهات السياحة الثقافية والدينية في الشرق الأوسط، حيث ذكر صالح للوكالة الرسمية، إنه "رغم امتلاك العراق مخزونًا حضاريًا وسياحيًا فريدًا يشمل السياحة الدينية والثقافية والبيئية، إلا أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 0.5%، مقارنة بدول مثل إسبانيا حيث تقترب النسبة من 13%، إذ يشير هذا التباين إلى فجوة سياساتية واستثمارية يمكن سدّها عبر إصلاحات هيكلية مدروسة".

وأضاف أن "العراق لديه مرتكزات سياحية فريدة على صعيد العالم، أركانها سياحة دينية وآثارية وعالمية ترتبط بها جميعًا، كون النشاط السياحي لوحده يسهم بتوليد سلاسل القيمة المضافة في آن واحد، وهذا يتطلب سياسة استثمارية قوية ترفع عدد العاملين في قطاع السياحة من 100 ألف عامل حاليًا إلى 500 ألف عامل أو أكثر".

كما لفت الى أن "هذا الملف المهم يمكن تفعيله بمجرد إعادة تنظيم الاستثمار في هذا القطاع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يتطلب رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% حاليًا إلى 5% خلال سنوات الخطة الخمسية".

وكذلك بيّن، أن "ملف السياحة الثقافية والدينية يمكنه تحسين صورة العراق دوليًا بشكل أكثر جاذبية من خلال الاستثمار والترويج السياحي، والأهم هو تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط".

كما أكد أنه "يتطلب إطلاق استراتيجية وطنية ناظمة للسياحة بتخصص عالٍ بالشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات السياحية العالمية للسنوات 2025-2035، ووفق رؤية البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء وتأكيداته الأخيرة بهذا الشأن، من دون إغفال تعديل القوانين لتشجيع الاستثمار السياحي الخاص".

وتابع، "مع إعفاءات ضريبية لمدد طويلة كما وردت في قانون الاستثمار النافذ، وتخصيص صناديق تمويل تنموية سياحية موجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كذلك إنشاء مناطق سياحية حرة مع تسهيلات جمركية واستثمارية واسعة ترتبط ببرامج التنمية السياحية مع العالم، والتي منها على سبيل المثال إطلاق مسار حضارات وادي الرافدين (أور وبابل ونينوى) بنظام التفويج السياحي العالمي في منتج سياحي متكامل مع العالم، وكذلك الأهوار والسياحة الدينية والثقافية”.

واختتم قوله إن "العراق يمتلك المقومات اللازمة ليصبح أحد أبرز وجهات السياحة الثقافية والدينية في الشرق الأوسط، إلا أن ذلك يتطلب البدء في سياسة واضحة، واستثمارًا استراتيجيًا في البنية التحتية والقوانين".

كما أشار إلى أن "تحويل قطاع السياحة إلى محرك تنموي حقيقي يحتاج إلى خطوات عملية فورية تبدأ من السياسات وتنتهي بالتنفيذ على الأرض وبشكل فوري".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مستشار رئيس الوزراء: العراق مؤهل ليكون وجهة سياحية ثقافية ودينية في الشرق الأوسط
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً للمجلس التنسيقي الصناعي
البنك المركزي يعلن عن خطة شاملة للإصلاح المصرفي
البنك المركزي: 10 مصارف تحت التصفية لعجزها عن إعادة ودائع المواطنين!
وزارة التخطيط: أكثر من 700 تريليون دينار حجم الإيرادات المتوقعة في خطة التنمية
سومو تنفي مجددا مزاعم الخلط والتهريب النفطي
البنك المركزي ينفي إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد
وزير النفط : غداً سنستأنف تصدير النفط عبر جيهان التركي
استقرار أسعار النفط بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع
الموارد المائية: توقف الزراعة في أيلول المقبل، حيث لا أثر لاطلاقات تركيا الموعودة!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك