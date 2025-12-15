الصفحة الاقتصادية

ارتفاع اسعار الذهب .. واستقرار الفضة بعد زيادة قياسية


ارتفعت اسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الاميركية، في حين استقرت اسعار الفضة بعد ارتفاع قياسي الاسبوع الماضي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% الى 4313.08 دولارا للاونصة بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش. وكان قد سجل أاعلى مستوى له منذ 21 اكتوبر/تشرين الاول يوم الجمعة.

وتجاوزت مكاسب الذهب 64% منذ بداية العام ، محطما العديد من الارقام القياسية، مما يجعله احد افضل الاصول اداء في عام 2025، وفقاً لوكالة "رويترز".

وصعدت العقود الاميركية الآجلة للذهب 0.39 % الى 4344.80 دولارا للاونصة اليوم الاثنين.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الاميركية لاجل عشر سنوات بشكل طفيف مما زاد من جاذبية اقتناء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة اساس للمرة الثالثة هذا العام يوم الاربعاء، لكنه ابدى حذرا تجاه اجراء المزيد من التخفيضات في ظل استمرار التضخم وعدم وضوح توقعات سوق العمل.

ويتوقع المستثمرون حاليا خفضين لاسعار الفائدة العام المقبل، ويمكن ان يقدم تقرير الوظائف غير الزراعية الاميركي الاسبوع المقبل ، مؤشرات اضافية حول مسار السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي.

وعادة ما تميل الاصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب الى الانتعاش عندما تكون اسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الاخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 62.02 دولارا للاونصة، ، بعد ان سجلت مستوى قياسيا عند 64.64 دولارا يوم الجمعة ، قبل ان تغلق على انخفاض حاد.

وارتفعت اسعار الفضة بنحو 6% الاسبوع الماضي ، ليصل اجمالي مكاسبها منذ بداية العام ، الى 115% مدفوعة بانخفاض المخزونات وقوة الطلب الصناعي وادراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية الحرجة في الولايات المتحدة.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.2% الى 1741.82 دولارا ، بينما صعد البلاديوم 0.4% الى 1493.40 دولارا للاونصة.

