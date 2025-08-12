البنك المركزي: 10 مصارف تحت التصفية لعجزها عن إعادة ودائع المواطنين!

صرّح محافظ البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، بان 10 مصارف عراقية تحت التصفية بسبب عجزها عن إعادة ودائع العملاء، حيث ذكر العلاق ان "وثيقة الإصلاح المصرفيِّ (2025) تُمثل خطوةً إستراتيجيَّةً لتعزيز ثقة الجهاز المصرفيِّ العراقيِّ ومعالجة مواطن الخلل"، مشيرًا إلى أنَّ نحو (80 %) من العملة العراقيَّة مخزّنةٌ خارج البنوك في المنازل بسبب ضعف الثقة بالنظام المصرفيِّ"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

كما بيّن، ان "وثيقة الإصلاح تهدف إلى تحديث المصارف وفق المعايير الدوليَّة وجذب شراكاتٍ عالميَّة، كما كشف عن أنَّ (10 %) فقط من المصارف أبدتْ تحفّظاتٍ على الخطة، بينما توجد (10) مصارف تحت التصفية بسبب عجزها عن إعادة ودائع العملاء.