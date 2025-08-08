سومو تنفي مجددا مزاعم الخلط والتهريب النفطي

نفى مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، علي نزار، اليوم الجمعة (8 آب 2025)، وجود أي عمليات خلط أو تهريب نفطي في الموانئ العراقية أو المياه الإقليمية.

وقال نزار في تصريح صحفي إن "لا يوجد أي دليل دولي أو محلي يجزم بوجود هذا النوع من التهريب أو الخلط"، مؤكداً أن "المخاوف المثارة واهية ولا تستند إلى أساس علمي أو واقعي".

وأضاف أن "الشركة أكملت استعداداتها لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان فور بدء الشركات المنتجة بتسليم الكميات".

وهذه المرة الثانية التي تنفي فيها الشركة عمليات التهريب بعد أن ظهرت وثيقة مسربة صادرة عنها إلى الأجهزة الأمنية، أظهرت مراقبة ناقلات يشتبه بتورطها في "تهريب أو خلط نفطي" باستخدام تلاعب في نظام تحديد المواقع (GPS) حول موانئ أم قصر وخور الزبير