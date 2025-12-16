شركة النفط تعلن ارتفاع صادرات العراق إلى الولايات المتحدة

صرّحت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الأحد، عن ارتفاع صادرات النفط الى الولايات المتحدة بنحو 435 ألف برميل يومياً، فيما أشارت الى أن الاستراتيجية تقوم على تنويع الأسواق والمحافظة على توازنها واستمرارية الصادرات النفطية، حيث ذكر مدير عام الشركة علي نزار الشطري للوكالة الرسمية، إن "الارتفاع المسجل في صادرات النفط العراقي الى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لا يعكس تغييراً في السياسة التسويقية أو التخصيصات المعتمدة، وإنما يعود الى عوامل لوجستية مؤقتة"، مشيراً الى أن "وصول صادرات العراق النفطية الى الولايات المتحدة الى نحو 435 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي جاء نتيجة تركز عمليات تحميل عدة شحنات في فترة زمنية قصيرة، بسبب جداول النقل واحتياجات المصافي وظروف الموانئ".

كذلك أضاف أن "هذا التزامن قد يعطي انطباعاً بارتفاع الصادرات الأسبوعية، في حين تبقى الكميات المصدرة فعلياً على أساس شهري ضمن المعدلات الطبيعية المخصصة للشركات الأميركية"، موضحاً أن "التخصيصات الشهرية من النفط الخام العراقي الى الشركات الاميركية ما زالت دون السقف التعاقدي، نتيجة محدودية الكميات المتاحة للتصدير".

وذكر أن "الحديث عن احتلال العراق المرتبة الثانية بين أكبر مصدري النفط الى الولايات المتحدة، لا يعكس الصورة الحقيقية عند الاعتماد على المؤشرات الشهرية والفصلية المستقرة"، مشيراً الى أن "البيانات الفصلية الصادرة عن جهات متخصصة، مثل شركة Kpler، تظهر أن العراق حل في المرتبة الثامنة بين موردي النفط الخام الى السوق الأميركية خلال الربع الأخير من عام 2025، بمعدل يقارب 3 ملايين برميل شهرياً"، لافتاً الى أن "أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) للشهر السابع من العام الجاري تضع العراق في المرتبة السابعة ضمن قائمة الموردين".

فيما أكد أن "الظهور المتقدم في بعض التقارير الاسبوعية يعود الى تركز وصول الشحنات خلال فترات قصيرة، ولا يعكس الترتيب الحقيقي القائم على المعدلات الشهرية والفصلية".

وفي ما يتعلق بإمكانية استمرار العراق في مركز متقدم بين كبار موردي النفط الى الولايات المتحدة، أوضح أن "العراق سيواصل تجهيز الشركات الأميركية بالنفط الخام وفق السياسة التسويقية المعتمدة، وبما يضمن استقرار واستمرارية الصادرات، أسوة ببقية الأسواق العالمية، ولاسيما الآسيوية والأوروبية، مع اختلاف نسب التصدير تبعاً للافضلية السعرية وضمن العقود المبرمة".

كما شدّد على أن "الارتفاع الأسبوعي في الصادرات لا يمثل توجهاً استراتيجياً جديداً نحو السوق الاميركية، بل هو نتيجة عوامل وقتية مرتبطة بجدولة الشحنات والظروف اللوجستية واحتياجات المصافي خلال فترة محددة"، مبيناً أن "استراتيجية (سومو) تقوم على تنويع الاسواق والمحافظة على توازنها واستمرارية الصادرات النفطية، بما يخدم مصلحة البلاد ويحافظ على الثروة النفطية وعوائدها".

وحول تأثير الصادرات النفطية في العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن، لفت الى أن "استقرار الصادرات العراقية الى السوق الاميركية يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ولاسيما في قطاع الطاقة"، منوهاً بأن "ذلك قد يشجع الشركات الاميركية على الاستثمار في العراق والمشاركة في تنفيذ مشاريع استراتيجية في القطاع النفطي وقطاع الطاقة عموماً، بما ينعكس ايجاباً على التنمية الاقتصادية ونقل الخبرات والتكنولوجيا ودعم الاستقرار في هذا القطاع الحيوي".