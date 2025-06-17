 ارتفاع متواصل في أسعار النفط مع استمرار التوترات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من احتمال تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل، ما يزيد من خطر اضطراب أو انقطاع إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط، فعند حلول الساعة 09:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يوليو المقبل بنسبة 0.39% إلى 72.05 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.41% إلى 73.53 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين قد ارتفع بأكثر من 2% في وقت سابق من جلسة التداول.

فيما انخفضت أسعار النفط أكثر من 1% يوم أمس وسط آمال في انحسار الصراع بعد تقارير إعلامية أفادت بأن إيران تسعى لإنهاء الأعمال العدائية، لكن المخاوف تصاعدت بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "الجميع" على إخلاء العاصمة الإيرانية طهران.

ودخلت المواجهة اليوم يومها الخامس وسط تقارير إعلامية إيرانية عن انفجارات ونيران كثيفة للدفاع الجوي في طهران. وفي إسرائيل، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ردا على الصواريخ الإيرانية.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "الصراع بين إيران وإسرائيل لا يزال طازجا ويختمر، وربما لا تزال مشاعر المستثمرين متمسكة بـ"(مخاطر الحرب)".

ولا يزال الجزء الأكبر من سوق النفط يركز على حالة عدم اليقين المحيطة بالمواجهة بين إيران وإسرائيل.

وتعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وتخشى الأسواق أن تؤدي المواجهة إلى تعطيل إمداداتها النفطية وارتفاع أسعارها.

كما صرّحت وسائل إعلام أمريكية مساء الاثنين أن ترامب اقترح استئناف المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي، في حين سلطت تقارير أخرى بعد حادث لسفينة شحن في خليج عمان الضوء على المخاطر التي تتعرض لها الشركات التي تنقل إمدادات النفط والوقود في المنطقة.