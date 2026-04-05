الصفحة الاقتصادية

 اقتصادي أمريكي يحذر من انهيار عالمي وشيك


حذر أستاذ الاقتصاد من جامعة ميزوري بكانساس سيتي مايكل هادسون من أن العالم بات على أعتاب انهيار اقتصادي لا سابق له منذ ثلاثينيات القرن الماضي نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، حيث أكد هاديسون في حديث عبر "يوتيوب" أن تفادي هذه الكارثة أصبح أمرا خارج نطاق الإمكان في ظل المعطيات الراهنة.

كما أشار إلى أن التداعيات الأشد خطورة لا تكمن في أسعار النفط وحدها، بل في شح الأسمدة والهيليوم اللذين باتا يهددان قطاعي الزراعة والصناعة عالميا.

فمع حظر إيران تصدير الأسمدة عبر مضيق هرمز، يدخل العالم موسمه الزراعي دون غطاء سمادي كاف، مما ينذر بأزمة غذائية متشعبة الأبعاد، فضلا عن تدمير احتياطيات الهيليوم القادمة من المنطقة دون توافر بدائل جاهزة، مما دفع كبرى الشركات إلى تقليص استهلاكها لهذا العنصر الحيوي في صناعات الفضاء والطب وأشباه الموصلات.

وأوضح هادسون أن الأزمة تجاوزت مرحلة القرار السياسي، مشيرا إلى أنه حتى لو أعلنت واشنطن تخليها الفوري عن نهجها والتزامها بمبادئ الأمم المتحدة، فإن الضرر الهيكلي الذي لحق بسلاسل الإمداد العالمية بات يستعصي على الإصلاح السريع.

وخلص إلى أن العالم سيواجه حتما أشد ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، مهما تكن المآلات السياسية والعسكرية للصراع الدائر.

وتأتي هذه التحذيرات في سياق عمليات عسكرية مشتركة أمريكية إسرائيلية ضد إيران مستمرة منذ الـ28 من فبراير الماضي، فيما تؤكد طهران تمسّكها بحقها في الدفاع عن النفس ورفضها العودة إلى طاولة المفاوضات.

سوق النفط: أوبك+ قررت زيادة رمزية في إنتاج النفط وسط الحرب
وزارة النفط: استمرار إنتاج وتوزيع غاز الطبخ دون انقطاع في بغداد والمحافظات
البنك المركزي الأوروبي: أوروبا تواجه صدمة طاقة طويلة الأمد
هيئة المنافذ الحدودية: افتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا
وزارة التخطيط: مستمرون بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفق الأولويات ونتابع نسب الإنجاز
سوق النفط: عقود خام برنت الآجلة تتجاوز 118 دولاراً للبرميل
سوق العملة: ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار
مستشار رئيس الوزراء: خطة ثلاثية لتأمين الرواتب في ظل التحديات العالمية
هيئة المنافذ تصدر 8 قرارات بينها منح الانتربول إمكانية تدقيق المركبات المستوردة
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
