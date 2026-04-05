 اقتصادي أمريكي يحذر من انهيار عالمي وشيك

حذر أستاذ الاقتصاد من جامعة ميزوري بكانساس سيتي مايكل هادسون من أن العالم بات على أعتاب انهيار اقتصادي لا سابق له منذ ثلاثينيات القرن الماضي نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، حيث أكد هاديسون في حديث عبر "يوتيوب" أن تفادي هذه الكارثة أصبح أمرا خارج نطاق الإمكان في ظل المعطيات الراهنة.

كما أشار إلى أن التداعيات الأشد خطورة لا تكمن في أسعار النفط وحدها، بل في شح الأسمدة والهيليوم اللذين باتا يهددان قطاعي الزراعة والصناعة عالميا.

فمع حظر إيران تصدير الأسمدة عبر مضيق هرمز، يدخل العالم موسمه الزراعي دون غطاء سمادي كاف، مما ينذر بأزمة غذائية متشعبة الأبعاد، فضلا عن تدمير احتياطيات الهيليوم القادمة من المنطقة دون توافر بدائل جاهزة، مما دفع كبرى الشركات إلى تقليص استهلاكها لهذا العنصر الحيوي في صناعات الفضاء والطب وأشباه الموصلات.

وأوضح هادسون أن الأزمة تجاوزت مرحلة القرار السياسي، مشيرا إلى أنه حتى لو أعلنت واشنطن تخليها الفوري عن نهجها والتزامها بمبادئ الأمم المتحدة، فإن الضرر الهيكلي الذي لحق بسلاسل الإمداد العالمية بات يستعصي على الإصلاح السريع.

وخلص إلى أن العالم سيواجه حتما أشد ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، مهما تكن المآلات السياسية والعسكرية للصراع الدائر.

وتأتي هذه التحذيرات في سياق عمليات عسكرية مشتركة أمريكية إسرائيلية ضد إيران مستمرة منذ الـ28 من فبراير الماضي، فيما تؤكد طهران تمسّكها بحقها في الدفاع عن النفس ورفضها العودة إلى طاولة المفاوضات.