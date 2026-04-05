الصفحة الاقتصادية

سوق النفط: أوبك+ قررت زيادة رمزية في إنتاج النفط وسط الحرب


وافق تحالف "أوبك+" اليوم الأحد على استئناف زيادات إنتاج النفط بإضافة نحو 206 آلاف برميل يوميا في أبريل الجاري، في ظل تصاعد التوترات الناجمة عن حرب إيران ومخاوف اضطراب الإمدادات، حيث ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الأعضاء الرئيسيين بقيادة السعودية وروسيا الذين أوقفوا سلسلة زيادات خلال الربع الأول، اتفقوا خلال اجتماعهم الشهري عبر الفيديو على استئناف رفع الإنتاج بوتيرة أسرع قليلا، وفق بيان صدر عقب الاجتماع.

وتعد الزيادة الجديدة أكبر من الزيادات الشهرية البالغة نحو 137 ألف برميل يوميا التي تم تطبيقها في أواخر العام الماضي، كما تأتي بعد تعليق خطط رفع الإمدادات في بداية العام.

كذلك لفت تقرير"بلومبرغ" إلى أن القرار يأتي وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع مع تزايد المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات، ولا سيما عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية.

وأضاف التقرير أن عددا من أعضاء التحالف يملكون قدرة محدودة على زيادة الإنتاج، فيما تمتلك السعودية والإمارات الجزء الأكبر من الطاقة الفائضة داخل المجموعة. وأكد المندوبون أن التحالف سيواصل إعادة الإمدادات المخفضة تدريجيا، مع الاحتفاظ بمرونة تسمح بتعديل جدول الزيادات وفق تطورات السوق والظروف الجيوسياسية.

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكدا في اتصال هاتفي يوم الخميس على أهمية العمل المشترك في إطار "أوبك+" لتحقيق استقرار سوق النفط العالمية.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
فيسبوك