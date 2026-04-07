هيئة التقاعد: استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين للشهر الحالي

أعلنت هيئة التقاعد العامة، اليوم الثلاثاء، عن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين للشهر الحالي، حيث ذكر وكيل رئيس هيئة التقاعد الوطنية حسام عبد الستار للوكالة الرسمية، إنه "ضمن خطة الهيئة في تبسيط الاجراءات وتقديم افضل الخدمات لشريحة المتقاعدين وصرف مكافاة نهاية الخدمة، تم استكمال صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد نيسان الحالي وإرسالها إلى المصارف". كما أضاف أن "المكافأة هي للمدنيين والعسكريين والبالغ عددهم 6022 قيداً".

فيما دعا "المتقاعدين ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة منافذ الصرف لاستلام مكافأتهم".