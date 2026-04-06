الصفحة الاقتصادية

مرصد اقتصادي: العراق كان يمكنه شراء 80 ناقلة بنفقات وزارة النفط عام 2025


اعلن مرصد إيكو عراق، اليوم الاثنين، أن النفقات اباستثمارية لعام واحد لوزارة النفط تكفي لشراء 80 ناقلة نفط، فيما اشار الى ان هذه الارقام تثير التساؤلات عن اولويات الصرف بهذا القطاع المهم.

وقال المرصد في بيان إن "وزارة النفط من اكثر الوزارات تخصيصا للنفقات الاستثمارية، طوال السنين الماضية"، مبيناً ان " نفقات الاستثمارية للوزارة في 2025، بلغت اكثر من 12 تريليون و873 مليار دينار، ما يعادل 9.9 مليار دولار".

واوضح "بهذا المبلغ كان العراق يشتري نحو 80 ناقلة نفط VLCC العملاقة التي سعرها نحو 110 مليون دولار يستخدمها لنقل نفطه ونفط دول اخرى".

واوضح ان "هناك عدة انواع لناقلات منها ULCC الكبيرة جدا وVLCC العملاقة وSuezmax متوسطة الحجم وAframax وPanamax وMR وHandysize قليلة الحجم"، مشيرا إلى أن "هذا الرقم الكبير للنفقات الاستثمارية يفتح تساؤلات حول أولويات الإنفاق، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية المتزايدة واحتياجات القطاعات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة".

وتابع أن "الاستثمار في أسطول نقل النفط العملاق كان يمكن أن يعزز قدرة العراق على تأمين صادراته وزيادة الإيرادات دون الحاجة للاعتماد على شركات وشركاء خارجيين".

 

آخر الاضافات
صندوق النقد الدولي: العراق يحتل المرتبة الخامسة كأكبر اقتصاد عربي في 2026
سوق النفط: أوبك+ قررت زيادة رمزية في إنتاج النفط وسط الحرب
 اقتصادي أمريكي يحذر من انهيار عالمي وشيك
وزارة النفط: استمرار إنتاج وتوزيع غاز الطبخ دون انقطاع في بغداد والمحافظات
البنك المركزي الأوروبي: أوروبا تواجه صدمة طاقة طويلة الأمد
هيئة المنافذ الحدودية: افتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا
وزارة التخطيط: مستمرون بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفق الأولويات ونتابع نسب الإنجاز
سوق النفط: عقود خام برنت الآجلة تتجاوز 118 دولاراً للبرميل
سوق العملة: ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
