الصفحة الاقتصادية

صندوق النقد الدولي: العراق يحتل المرتبة الخامسة كأكبر اقتصاد عربي في 2026


 

 

اعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، ان العراق يحتل المرتبة الخامسة كأكبر اقتصاد عربي في 2026، فيما توقع مواصلة نمو الاقتصاد العراقي بحلول عام 2030، حيث ذكر الصندوق في تقرير، ان "البيانات أظهرت حلول العراق في المرتبة الخامسة كأكبر اقتصاد عربي لعام 2026، من حيث الناتج المحلي الإجمالي القائم على تعادل القوة الشرائية (PPP)، محققاً قيمة بلغت 739.13 مليار دولار ، ليحتل بذلك المرتبة 44 عالمياً".

وبحسب التقرير فقد جاء ترتيب القوى الاقتصادية الخمس الكبرى في الوطن العربي على النحو الآتي: حيث تصدرت المملكة العربية السعودية المركز الأول عربياً (16 عالمياً)، تلتها جمهورية مصر العربية في المركز الثاني (18 عالمياً)، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث، والجمهورية الجزائرية في المركز الرابع، وحل العراق خامساً.

كما أضاف التقرير انه "على الصعيد العالمي، حافظت ثلاث قوى عظمى على صدارة الترتيب؛ إذ حلت الصين في المركز الأول بـ 43.5 تريليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ثانية بـ 31.8 تريليون دولار، ثم الهند في المركز الثالث بـ 19.1 تريليون دولار".

وطبقًا للمؤشرات الرسمية التفصيلية للعراق، فقد سجل الناتج المحلي الاسمي بالأسعار الجارية 273.91 مليار دولار، مع تحقيق معدل نمو حقيقي بنسبة 3.6%، كما بلغ نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي (PPP) ما قيمته 15,850 دولاراً، بالتزامن مع وصول تعداد السكان إلى 46.64 مليون نسمة.

وفيما يخص الاستقرار المالي والنقدي، أشار التقرير إلى "استقرار معدل التضخم السنوي عند 2.5%، كما سجل صافي الإقراض/الاقتراض الحكومي العام نسبة -7.1%، في حين بلغ عجز الحساب الجاري 1.1%".

واختتم الصندوق بياناته بتوقعات تشير إلى "مواصلة نمو الاقتصاد العراقي بحلول عام 2030".

