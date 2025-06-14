خام البصرة يحقق مكاسب قوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

حقق خاما البصرة، الثقيل والمتوسط، مكاسب أسبوعية كبيرة بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 4،34 دولارات ليصل الى 70،07 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 8،24 دولارات بما يعادل 13،33%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 3،34 دولارات ليصل الى 72،87 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 8،19 دولارات او ما يعادل 12،66 %‎.

عالميا حقق الخامان برنت وتكساس الأمريكي وعلى أساس أسبوعي، حقق كلا الخامين القياسيين مكاسب عند التسوية.

واغلق خام برنت على ارتفاع كبير بلغ 4،87 دولارات ليصل الى 74،23 دولارا فيما اغلق خام الامريكي على 4،94 دولارات ليصل الى 72،98 دولارا.