الصفحة الاقتصادية

المجلس الاقتصادي: ملتقى العراق للاستثمار سيطلق 150 فرصة استثمارية بـ12 قطاعاً اقتصادياً


أكد رئيس المجلس الاقتصادي العراقي، إبراهيم البغدادي، أن العراق يشكل أرضاً خصبة وواعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن ملتقى العراق للاستثمار يمثل حدثاً محورياً لعرض الفرص الاستثمارية الجاهزة التي تواكب التوجهات التنموية للبلاد، حيث ذكر البغدادي للوكالة الرسمية، إن "العراق يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يجعله حلقة وصل رئيسة في شبكة النقل الدولية، فضلاً عن امتلاكه موارد طبيعية وبشرية تؤهله ليكون بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد"، لافتا الى أن "جدول أعمال الملتقى يتضمن جلسات حوارية ومحاور متنوعة تسلط الضوء على أبرز الإجراءات الحكومية الداعمة للمستثمرين، بالإضافة إلى عرض مشاريع استراتيجية مثل طريق التنمية، الذي يعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة، ويشكل محوراً مهماً للتنمية المستدامة".

وأشار إلى أنه "سيتم خلال الملتقى عرض أكثر من 150 فرصة استثمارية موزعة بين 12 قطاعاً اقتصادياً تشمل قطاع الطاقة والطاقة المتجددة ويضم 27 فرصة استثمارية في 13 محافظة، تشمل مشاريع لمحطات حرارية، شمسية، طاقة من الرياح، وإنتاج الكهرباء من النفايات”، مشيراً الى أن "قطاع النفط والغاز سيشمل فرصتين استثماريتين لإنشاء مصفاة ومصنع في البصرة وواسط، أما قطاع الصناعات الثقيلة والمتوسطة فسيضم 21 فرصة تشمل الصناعات الكيميائية، التحويلية، والغذائية في 10 محافظات".

وأوضح ان " الصناعية والمناطق الحرة سيشمل 9 فرص تشمل إنشاء مدن صناعية ودوائية ومناطق حرة في كربلاء وميسان والديوانية والأنبار والبصرة ونينوى"، منوهاً الى أن" الفرص الاستثمارية تتضمن كذلك مشاريع في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والتي تتضمن 20 فرص في 5 محافظات على مساحات زراعية واسعة”.

وتابع أن "الفرص تتضمن أيضا قطاع الصحة وبواقع 10 فرص لإنشاء مستشفيات ومراكز تخصصية في 7 محافظات "مؤكدا أن المشاريع تشمل أيضا الإسكان والتطوير العقاري وبواقع 25 فرصة تشمل مجمعات سكنية ومدناً جديدة توفر أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في 11 محافظة”.

كما لفت الى أن "السياحة والترفيه تشمل 9 فرص في ذي قار والنجف الأشرف ونينوى وبابل وكربلاء المقدسة، وتشمل مشاريع سياحية ومدناً ترفيهية، الى جانب فرص استثمارية في قطاع النقل والموانئ لإنشاء قطارات معلقة ومطار مدني".

وذكر البغدادي أن "الملتقى سيطرح أيضا عدداً من الملفات منها، الرياضة والشباب حيث سيتم عرض 10 فرص تشمل مدناً ومنشآت رياضية في9 محافظات، الى جانب فرص تتعلق بالتجارة والمخازن وتشمل 8 فرص استثمارية وتتضن مجمعات مخازن ومنشآت تجارية في كركوك ونينوى وميسان، الى جانب فرص في قطاع الاتصالات من خلال توفير فرصتين لإنشاء مراكز بيانات وإنزال كوابل بحرية للاتصالات الدولية في الفاو".

وأكد البغدادي أن "الملتقى يعد منصة فعالة للتواصل المباشر بين المستثمرين المحليين والأجانب من جهة، والوزارات والهيئات العراقية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن العراق يطمح لأن يكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتنمية في المنطقة، بدعم من الحكومة وبتشجيع من القطاع الخاص".

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