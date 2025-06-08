الصفحة الاقتصادية

وزارة التجارة: انتهاء موسم تسويق الحنطة في الجنوب وتجاوز الكميات المتوقعة


 

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد (8 حزيران 2025)، عن انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة المحلية في المحافظات الجنوبية، ضمن موسم البركة والبناء 2025"، مشيدة بتحقيق نتائج فاقت التوقعات، إذ ذكر بيان للوزارة،  أن الوزارة أعلنت عن انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة المحلية في المحافظات الجنوبية، ضمن موسم البركة والبناء 2025، مؤكدة أن الموسم حقق نجاحا كبيرا بفضل التنسيق العالي والجهود المشتركة بين الجهات المعنية، وجاء هذا الإنجاز بحسب توجيهات وزير التجارة، أثير الغريري.

وأكد وزير التجارة وفقا للبيان، على أهمية دعم الفلاحين، وتأمين انسيابية عمليات التسويق، وتوفير البنى التحتية اللازمة.

وأضاف، أن الشركة استكملت تسلم كميات الحنطة من الفلاحين والمزارعين في عموم المحافظات الجنوبية، مشيرا إلى أن الكميات المتسلمة تجاوزت التوقعات في بعض المناطق، مما يعكس وعي الفلاحين وحرصهم على الالتزام بالتعليمات الزراعية وجودة الإنتاج

كما أوضح البيان أن هذا النجاح تحقق بفضل التعاون المشترك بين وزارة التجارة (الشركة العامة لتجارة الحبوب)، وزارتي الزراعة، والموارد المائية، وجهاز الأمن الوطني، والعمليات المشتركة، ومركز العمليات الوطني.

فيما لفت الى أن الشركة قامت مسبقا بتجهيز الصوامع والمخازن لاستيعاب الكميات الكبيرة، مع تطبيق معايير الجودة المعتمدة لضمان خزن المحصول بشكل آمن، مبينا أن جميع الكميات المسوقة تم استيعابها بالكامل من دون معوقات.

وتابع، أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، مع توقعات تشير إلى وصول كميات التسويق هذا العام إلى نحو خمسة ملايين طن.

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