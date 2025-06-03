الصفحة الاقتصادية

النائب السابق فرات التميمي يعلن عن موافقة رئيس الوزراء على مشروع تأسيس شركة “نفط ديالى”


كشف النائب السابق فرات التميمي اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، عن موافقة رئيس الوزراء على مشروع تأسيس شركة “نفط ديالى”، لتكون أول شركة نفطية حكومية في المحافظة، فيما أكد أن الإعلان الرسمي عنها مرهون بتحركات وزارة النفط.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على إنشاء شركة نفط ديالى، كخطوة استراتيجية تهدف إلى إدارة الثروة النفطية في المحافظة وتنميتها".

وأضاف، أن "وزارة النفط باتت الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وقد بدأت فعلياً بالتفاعل مع المبادرة من خلال تشكيل لجنة مختصة تتولى التمهيد للإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية اللازمة لتأسيس الشركة، بما يتماشى مع النماذج السابقة في محافظات أخرى".

وبيّن التميمي أن "الإعلان الرسمي عن تأسيس الشركة قد يتم في الربع الأخير من العام 2025، أو في مطلع 2026 على أبعد تقدير، في حال سارت الإجراءات دون عوائق"، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء يدفع بقوة نحو تنفيذ المشروع، من خلال توجيهاته الداعمة وتسهيل الإجراءات أمام الجهات المختصة".

وأشار إلى أن "ديالى تحتل المرتبة الخامسة على مستوى العراق من حيث عدد الحقول النفطية والغازية، ما يجعل تأسيس شركة محلية أمراً ضرورياً لتنظيم العمل وتوفير فرص وظيفية لأبناء المحافظة، فضلاً عن الإشراف المباشر على عمليات الإنتاج والتوزيع".

واختتم التميمي حديثه بالإشارة إلى أن "حقول خانة، والمنصورية، والخشم الأحمر وغيرها من حقول ديالى من المتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج الفعلي خلال فترة تمتد من عامين إلى خمسة أعوام، ما يحتم وجود كيان نفطي محلي قادر على إدارة هذا الملف الاستراتيجي وفق رؤية تنموية واضحة".

وتعد ديالى من المحافظات ذات الإمكانات الواعدة في قطاعي النفط والغاز، حيث تحتوي على عدد من الحقول المكتشفة. وعلى الرغم من امتلاك ديالى هذه الثروة الطبيعية، إلا أنها لم تكن تحظى بوجود شركة نفطية مستقلة تتولى إدارة مواردها بشكل مباشر، وظل الملف النفطي فيها تابعاً لجهات مركزية في وزارة النفط.

ومع تزايد الحاجة لتوسيع الرقعة الاستثمارية في قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المحلية، تصاعدت المطالبات الشعبية والرسمية بضرورة تأسيس شركة نفطية خاصة بالمحافظة، أسوة بمحافظات مثل ذي قار والبصرة وميسان.

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النائب السابق فرات التميمي يعلن عن موافقة رئيس الوزراء على مشروع تأسيس شركة “نفط ديالى”
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