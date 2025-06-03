خطة لإنعاش السياحة وجعلها مورداً دائماً للموازنة العامة في العراق

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، عن حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم وتنشيط القطاع السياحي في العراق، شملت تخفيض أجور النقل الجوي وأسعار الفنادق والمطاعم، وذلك في إطار خطة حكومية موسعة للنهوض بواقع السياحة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني في بيان أن "الوزارة وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والخطوط الجوية العراقية، شرعت بتنفيذ برنامج شامل يستهدف فتح مدن سياحية جديدة، وترميم المواقع الأثرية، وتشغيل الفنادق التابعة للوزارة، وتقديم التسهيلات اللازمة للسائحين، من خلال تخفيض كلف السفر والإقامة".

وأوضح أن "العراق يمتلك مقومات سياحية متعددة تشمل السياحة الأثرية والدينية والترفيهية والعلاجية، وهو ما يجعل من البلاد وجهة جاذبة للسياح من مختلف الدول العربية والأجنبية"، مشيراً إلى أن "الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أولت اهتماماً بالغاً بهذا القطاع الحيوي من خلال توفير التسهيلات والدعم اللازم للمستثمرين والسياح على حد سواء".

وأضاف البدراني أن "الفترة المقبلة ستشهد إطلاق عروض من الفنادق والمطاعم لتقديم باقات مخفّضة، تشمل تقديم الأكلات التراثية في بغداد والموصل والبصرة، بما يسهم في إثراء تجربة السائح العربي والأجنبي، ويعزز من مكانة العراق على الخارطة السياحية الإقليمية والدولية".

وختم الوزير حديثه بالقول: إن "الوزارة ماضية في دعم هذا المسار، وتعمل على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل بجعل السياحة مورداً دائماً ومستداماً للموازنة العامة، بما يعكس غنى العراق الثقافي والحضاري والديني والبيئي".