رغم انخفاض برنت وغرب تكساس.. النفط العراقي يسجل مكاسب في الأسواق

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الجمعة (30 أيار 2025)، ارتفاعاً خلال التعاملات اليومية في السوق العالمية.

وبحسب بيانات فقد بلغ سعر خام البصرة المتوسط 65.22 دولاراً للبرميل، بينما سجل خام البصرة الثقيل 62.27 دولاراً للبرميل، بنسبة تغيير بلغت +1.62% لكليهما.

وأظهرت البيانات أيضاً أسعار النفط العالمية، حيث سجل خام برنت البريطاني 63.90 دولاراً، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.70 دولاراً للبرميل، بنسبة تغيير -0.25% و -0.24% على التوالي.