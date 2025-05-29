أسعار النفط ترتفع بعد حكم قضائي امريكي ضد ترامب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن منعت محكمة أمريكية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما تراقب السوق عقوبات أمريكية جديدة محتملة ضد تدفقات الخام الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتًا، أي ما يعادل 1.2%، لتصل إلى 65.68 دولارًا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتًا، أي ما يعادل 1.3%، ليصل إلى 62.62 دولارًا للبرميل.

وقضت محكمة تجارية أمريكية يوم الأربعاء بأن ترامب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ولم يُطلب من المحكمة تناول بعض الرسوم الجمركية الخاصة بقطاعات محددة، والتي فرضها ترامب على السيارات والصلب والألومنيوم، باستخدام قانون مختلف.

وعزز الحكم شهية المخاطرة في الأسواق العالمية التي كانت تشعر بالقلق إزاء تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن المحللين قالوا إن الإعفاء قد يكون مؤقتا فقط نظرا لأن إدارة ترامب قالت إنها ستستأنف الحكم، بحسب رويترز.