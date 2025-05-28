الصفحة الاقتصادية

تحذير نيابي من تأثر الاقتصاد العراقي بسبب المصرف الأهلي


حذرت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية، اليوم الأربعاء، من تأثر الاقتصاد العراقي بسبب بعض المصارف المهيمنة على الحوالات وخاصة المصرف الأهلي.

وقال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني في تصريح صحفي ان "ما يعاني منه القطاع المصرفي والادارة المالية في الحكومة هو استهداف للمصارف المحلية، من قبل الهيمنة العالمية والبنك الفيدرالي الامريكي وبالتعاون مع دول إقليمية".

وأضاف ان "هناك ضعف من قبل الجهات المعنية في اداء مهامها بالمحافظة على القطاع المصرفي الاهلي بالشكل الذي ينسجم ومعطيات الادارة المالية وابعاد ايادي الفاسدين عن هذا القطاع"،

موضحا ان "هذه العوامل جعلت من البنك الفيدرالي الامريكي يحكم سطوته على هذه المصارف ويلغي كثير من التعاملات فيما يخص القطاع المصرف الاهلي واعتماد على مصارف تخادمية ومنها المصرف الاهلي في دول الجوار".

وتابع ان "هناك مصارف قيد الموافقات من دولا مثل الامارات والاردن ستستحوذ على نافذة بيع العملة والحولات"، لافتا الى ان "هذا الامر سيؤدي الى افشال وانهاء دور القطاع المصرفي الأهلي".

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تحذير نيابي من تأثر الاقتصاد العراقي بسبب المصرف الأهلي
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