المالية النيابية: رواتب كردستان مرهونة بالاتفاقات وليس بمصاريف قمة بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الأحد (18 أيار 2025)، حقيقة تأثير نفقات القمة العربية على تأخير إرسال رواتب موظفي الإقليم.

وقال كوجر في حديث صحفي إن "رواتب موظفي إقليم كردستان لا علاقة لها إطلاقًا بمصاريف القمة العربية التي عُقدت في بغداد".

وأضاف أن "رواتب الموظفين في كردستان تعتمد على السيولة ومدى التزام حكومة الإقليم بتنفيذ الاتفاقات ومطالب الحكومة الاتحادية، ولا علاقة لها بالأموال التي صُرفت على القمة العربية، ولن تؤثر على الإرسال".

هذا وأكد المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان سمير هورامي، اليوم الأحد (18 أيّار 2025)، بأن رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار سترسل إلى بغداد خلال الأسبوع الجاري.

وقال هورامي في تصريح صحفي: "وزارة المالية أرسلت الميزانية المعدلة للشهر الرابع إلى بغداد". وأضاف أن "وزارة المالية ستعد قائمة رواتب شهر أيار هذا الأسبوع وترسلها إلى بغداد".

وأمس السبت، كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، عن موعد إكمال قوائم رواتب الموظفين للشهر الجاري.

وقال المصدر : إن "وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان ستكمل قوائم شهر أيار وترسلها إلى بغداد نهاية الأسبوع الحالي". وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية وعدت بإرسال مبالغ الرواتب قبل عيد الأضحى، ليتسنى صرفها على الموظفين".