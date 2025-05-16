النفط: نهاية 2025 سنحقق الاكتفاء الذاتي.. وخطة لرفع الإنتاج إلى 6 ملايين برميل

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة (16 أيار 2025)، أن العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية المستوردة بنهاية العام الحالي، فيما كشف وكيل الوزارة عن خطة لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 6 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030.

وقال عبد الغني في تصريح صحفي إن "نهاية هذا العام ستشهد توقف العراق عن استيراد المشتقات النفطية بشكل كامل، نتيجة التوسع في مشاريع التصفية والتكرير المحلية"، مضيفًا أن "مشروع وحدة التكسير التحفيزي FCC في مصافي الجنوب وصل إلى مراحل متقدمة، وسيسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف".

وفي السياق ذاته، أوضح وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى ما يقارب 6 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030"، مشيرًا إلى أن "الخطة تعتمد على تطوير الحقول الحالية واستثمار الحقول غير المطورة، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية".

وأضاف، أن "هذا الهدف واقعي وممكن التحقيق ضمن الإطار الزمني المحدد، خاصة مع توفر المقومات الفنية والتقنية والبشرية اللازمة لذلك".

ويبلغ معدل إنتاج العراق النفطي الحالي نحو 4.2 إلى 4.5 ملايين برميل يوميًا، مع قدرة تصديرية تصل إلى نحو 3.4 ملايين برميل يوميًا، بحسب بيانات وزارة النفط. ويسعى العراق إلى رفع هذه الأرقام تدريجيًا عبر التوسع في الإنتاج من الحقول الجنوبية، أبرزها مجنون وغرب القرنة والرميلة.

أما على صعيد التصفية، فإن العراق ما يزال يعتمد على استيراد جزء كبير من المشتقات النفطية، وخاصة البنزين والكاز، نتيجة محدودية قدرات التكرير. ويُعد مشروع وحدة FCC في مصفى الجنوب (البصرة) من أهم المشاريع التي تهدف إلى تحويل المشتقات الثقيلة إلى مشتقات خفيفة ذات قيمة عالية، كالبنزين عالي الأوكتان.

وتتوقع وزارة النفط أن يسهم هذا المشروع، بالإضافة إلى مشاريع تطوير مصافي كربلاء والناصرية، في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في المشتقات قبل نهاية عام 2025.