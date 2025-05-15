الصفحة الاقتصادية

وزير النفط يؤكد حرص الوزارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية


اكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني ، حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع تطوير المصافي وزيادة معدلات الانتاج من المشتقات النفطية لتحقيق الاكتفاء الذاتي .

وقال عبد الغني خلال زيارته اليوم الخميس شركة مصافي الجنوب وتفقده الوحدات الإنتاجية ومشروع (FCC) :" ان الوزارة حققت اكتفاءً ذاتيا من انتاج مادتي الكاز والنفط الأبيض وتعمل على زيادة معدلات انتاج البنزين لتصفير استيراده ، من خلال مشاريع يتم تنفيذها ، منها مشروع FCC الذي سيؤمن انتاج كميات من البنزين بمواصفات عالية ".

وذكر بيان لوزارة النفط ،أن الوزير اطلع خلال زيارته التفقدية على سير الأعمال في المشروع ،مؤكدا ضرورة الانجاز خلال التوقيتات المحددة .و من المؤمل ان تتم عمليات تشغيل وحدات المشروع تعاقبيا خلال شهر آب القادم والإنتاج خلال أيلول القادم ".

ونقل البيان عن مدير عام شركة مصافي الجنوب حسام حسين ولي قوله:" أن الطاقة الانتاجية لمشروع FCC ستكون 55 الف برميل باليوم ،و يهدف الى انتاج مشتقات نفطية صديقة للبيئة وفق المواصفات الأوربية (يورو 5) .

واشار الى ان المشروع سينتج كميات من البنزين المحسن تقدر بـ 4300 متر مكعب باليوم والغاز السائل بكمية 300 طن باليوم وزيت الغاز المهدرج بكمية 6000 متر مكعب يوميا ،وزيت الوقود المحسن بكمية 4500 طن يوميا و، كميات اخرى من النفثا والديزل وايضا ينتج الكبريت الصلب بكمية تقارب 400 طن باليوم،موضحا :" ان نسبة الانجاز الفعلي للمشروع 98% "

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