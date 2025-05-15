الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط العراقية تسعى لتصفير استيراد البنزين عبر زيادة الإنتاج المحلي


أكد وزير النفط حيان عبد الغني السواد أن الوزارة تعمل على زيادة إنتاج البنزين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصفير استيراده ضمن مشاريع عدة منها مشروع FCC في شركة مصافي الجنوب، حيث لفت الوزير خلال تفقده للوحدات الإنتاجية إلى أن الوزارة حققت اكتفاء ذاتيا من مادتي الكاز والنفط الأبيض ويتوقع تشغيل وحدات مشروع FCC تدريجيا بدءا من آب مع بداية الإنتاج في أيلول.

فيما أوضح مدير شركة مصافي الجنوب حسام ولي أن المشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 55 ألف برميل يوميا وينتج مشتقات نفطية صديقة للبيئة وفق مواصفات يورو 5، منها 4300 متر مكعب بنزين محسن يوميا، مع نسبة إنجاز بلغت 98%.

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وزارة النفط العراقية تسعى لتصفير استيراد البنزين عبر زيادة الإنتاج المحلي
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