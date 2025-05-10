سوق العملة: استمرار الدولار بالانخفاض في بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، في أسواق العاصمة بغداد تراجعاً، مع إغلاق البورصة، مساء اليوم السبت، حيث انخفضت أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، حيث سجل سعر صرف 100 دولار 142,300 دينار، بعدما كان قد سجل صباح اليوم 142,400 دينار لكل 100 دولار.

أما أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143,250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 141,250 ديناراً مقابل 100 دولار.