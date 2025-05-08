الصفحة الاقتصادية

أستقرار أسعار النفط وسط مخاوف من نتائج محادثات التجارة بين أمريكا والصين


 

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما سجلت انخفاضا بأكثر من دولار في الجلسة السابقة وذلك نتيجة تأثر معنويات المستثمرين بحالة عدم اليقين المحيطة بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم، إذ سجلت العقود الآجلة لخام برنت 61،12 دولارا للبرميل فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 6 سنتات أي بنسبة 0،1% ليصل إلى 58،12 دولارا للبرميل. وكان كلا الخامين قد انخفض بنسبة 1،7% يوم الأربعاء مع تزايد الشكوك لدى المستثمرين بشأن إمكانية تحقيق تقدم في المحادثات التجارية المرتقبة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع كبير المسؤولين الاقتصاديين في الصين في العاشر من أيار/مايو الجاري بسويسرا لبحث سبل التوصل إلى تفاهم بشأن النزاع التجاري الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.

فيما تتزايد المخاوف أيضا من ضعف الطلب في ظل ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مما أثار قلق المحللين بشأن عدم تسجيل زيادة في الاستهلاك رغم اقتراب موسم الطلب الصيفي الذي يبدأ في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وفي ذات الوقت، تعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها المعروفة باسم أوبك+ رفع إنتاجها النفطي وهو ما يشكل ضغطا إضافيا على الأسعار.

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أستقرار أسعار النفط وسط مخاوف من نتائج محادثات التجارة بين أمريكا والصين
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