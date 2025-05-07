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مصرف الرافدين يحقق أكثر من 2،6 تريليون دينار في تسويات الجباية الإلكترونية


أعلن مصرف الرافدين اليوم الأربعاء تحقيقه قفزة نوعية في حجم تسويات الجباية الإلكترونية المنفذة لصالح الدوائر الحكومية خلال الثلث الأول من العام 2025 وذلك ضمن إطار استراتيجيته لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة التحصيل الحكومي، فبحسب البيانات الصادرة عن المصرف فقد بلغ إجمالي التسويات أكثر من 2،65 تريليون دينار مسجلا ارتفاعا كبيرا مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 والتي لم تتجاوز حينها 772 مليار دينار ما يشير إلى نمو بنسبة 244%.

وأشار المصرف إلى أن هذا النمو الملحوظ جاء نتيجة لتوسع قاعدة الدوائر الحكومية المفعلة لنظام الجباية الإلكترونية إذ ارتفع عددها من 1,395 دائرة في نهاية آذار 2024 إلى 1,808 دوائر مع نهاية آذار 2025.

كما أظهرت البيانات أن شهر نيسان 2025 سجل أعلى معدل تسوية فصلية منذ بدء تنفيذ النظام حيث بلغت قيمة التسويات فيه 654 مليار دينار مقارنة ب314 مليار دينار فقط خلال نيسان من العام الماضي ما يعكس تحسنا ملموسا في كفاءة الأداء التشغيلي للنظام ويؤكد تنامي ثقة المؤسسات الحكومية باستخدام خدمات الدفع الإلكتروني التي يوفرها مصرف الرافدين.

فيما أكد المصرف أن هذا الإنجاز يأتي تماشيا مع التوجيهات الحكومية نحو بناء منظومة مالية رقمية متكاملة وأكثر فاعلية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية إلى جانب دعم خطط التحول الرقمي على مستوى الدولة.

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