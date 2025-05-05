مصرف الرافدين: وضعنا المالي ممتاز وملتزمون بتغطية النفقات بشكل كامل

صرّح مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، بأن وضعه المالي ممتاز جدا وملتزم بتغطية النفقات بشكل كامل، وفيما أشار الى أن المبالغ التي سحبتها المالية كانت من حساباتها السيادية، شدد على أن جميع أموال المودعين مؤمنة بالكامل، إذ ذكر مدير قسم المدفوعات والحسابات المتبادلة في المصرف أحمد ثامر الغريري للوكالة الرسمية، إن "مصرف الرافدين لم يسجل حتى الآن أي حالة عجز في تنفيذ الالتزامات المالية"، مبيناً أن "الأمور تسير بالشكل السليم".

وأضاف، أن "الوضع المالي للمصرف ممتاز جداً"، مشيراً إلى "التزام المصرف الكامل بتغطية نفقات والتزامات الزبائن من دون أية عراقيل".

كما أكد أن "المبالغ التي تم سحبها من قبل وزارة المالية هي من الحسابات السيادية الخاصة بها، ولا علاقة لها بودائع المواطنين"، لافتا الى أن "أكثر من 80% من حسابات دوائر الدولة مودعة في مصرف الرافدين، وهي بطبيعة الحال خاضعة لسياسات وزارة المالية، التي يمكن أن توظف هذه الأموال لخدمة السياسة المالية للدولة، ما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض رصيد المصرف بشكل طبيعي".

فيما لفت إلى أن "جميع أموال المودعين، والذين يزيد عددهم على سبعة ملايين زبون مؤمنة بالكامل، سواء في الاحتياطي أو الأرصدة الأخرى"، موضحا أن "المصرف ملتزم التزاماً تاماً تجاه زبائنه بجميع المنتجات المصرفية الحالية والمستقبلية".