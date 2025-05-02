الصفحة الاقتصادية

تحذيرات أمريكية من التداعيات الاقتصادية لتعريفات ترامب الجمركية


 

حذّرت وزيرة الخزانة في إدارة الرئيس الاميركي السابق جانيت يلين من أن التعريفات الجمركية التي يقترحها دونالد ترامب ستُحدث "أثرًا سلبيًا هائلًا" على الاقتصاد الأميركي، حيث اكدت يلين التي سبق وان شغلت ايضا رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز أن "التعريفات الجمركية تُعيق الشركات التي تعتمد على إمدادات المعادن الحيوية القادمة من الصين".

واضافت أن "الرسوم الواسعة التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين قد تُعرّض الولايات المتحدة لخطر الركود الاقتصادي".

كما اوضحت أن "هذه الاستراتيجية في فرض التعريفات سيكون لها عواقب سلبية هائلة على الولايات المتحدة، وعلى المستهلكين، وعلى تنافسية الشركات التي تعتمد على مدخلات مستوردة". فيما لفتت إلى أن "نحو 40% من السلع المستوردة في البلاد تُستخدم كمدخلات في الإنتاج المحلي".

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تحذيرات أمريكية من التداعيات الاقتصادية لتعريفات ترامب الجمركية
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