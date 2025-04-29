الصفحة الاقتصادية

أرتفاع أسعار الدولار في الأسواق المحلية مع اغلاق البورصة


ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق محافظتي بغداد وأربيل، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وسجلت أسعار الدولار ارتفاعاً مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح اليوم 144650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأرتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 144850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144600 دينار مقابل 100 دولار

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