الصفحة الاقتصادية

وزارة التجارة تتعاقد مع شركات عالمية لإنشاء 5 سايلوات حبوب


 

صرّحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقود مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ 5 مشاريع سايلوات للحبوب في البلاد، حيث المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، إن الوزارة أبرمت عقودا مع شركة بوهلر السويسرية لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، وشركة سامكو المصرية لتنفيذ الأعمال المدنية.

ولفت الكرعاوي إلى أن حاجة البلاد من السايلوات تتراوح بين 40 إلى 50 سايلو بسعة 60 ألف طن لكل منها، بهدف تأمين خزين البطاقة التموينية لمدة عام كامل.

كما أوضح أن تنفيذ هذه السايلوات الخمسة سيسهم في تغطية ما بين 10 إلى 15% من الحاجة الفعلية، ويعالج جزءا من النقص في الطاقة التخزينية الحالية.

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