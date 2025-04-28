هبوط حاد للدولار امام الدينار العراقي

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاثنين (28 نيسان 2025)، انخفاضاً كبيراً مع اختتام تعاملات الأسواق، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الأشهر والأسابيع الماضية، في تطور لافت يعكس تحركات جديدة في سوق العملة.

وجاءت أسعار الدولار، لكل 100 دولار "بيعا"، في أبرز المحافظات على النحو التالي:

بغداد: 144,750 دينار.

أربيل: 144,700 دينار.

البصرة: 144,850 دينار.

الموصل: 144,900 دينار.

ويمثل هذا الانخفاض تحولاً ملحوظاً مقارنةً بالفترة الماضية، حيث كانت الأسعار تتراوح فوق مستويات 148,000 إلى 150,000 دينار لكل 100 دولار خلال الأشهر الأخيرة.

ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار الضغوط والإجراءات الرقابية من قبل البنك المركزي العراقي، بالإضافة إلى انخفاض حدة الطلب على الدولار في الأسواق المحلية مع استقرار الإمدادات التجارية الرسمية.

ويرجح خبراء ماليون أن تستمر حالة الانخفاض أو الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأيام المقبلة، ما لم تطرأ مستجدات سياسية أو اقتصادية كبيرة قد تعيد تحريك السوق بشكل مفاجئ.