الصفحة الاقتصادية

هبوط حاد للدولار امام الدينار العراقي


شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاثنين (28 نيسان 2025)، انخفاضاً كبيراً مع اختتام تعاملات الأسواق، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الأشهر والأسابيع الماضية، في تطور لافت يعكس تحركات جديدة في سوق العملة.

وجاءت أسعار الدولار، لكل 100 دولار "بيعا"، في أبرز المحافظات على النحو التالي:

بغداد: 144,750 دينار.

أربيل: 144,700 دينار.

البصرة: 144,850 دينار.

الموصل: 144,900 دينار.

ويمثل هذا الانخفاض تحولاً ملحوظاً مقارنةً بالفترة الماضية، حيث كانت الأسعار تتراوح فوق مستويات 148,000 إلى 150,000 دينار لكل 100 دولار خلال الأشهر الأخيرة.

ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار الضغوط والإجراءات الرقابية من قبل البنك المركزي العراقي، بالإضافة إلى انخفاض حدة الطلب على الدولار في الأسواق المحلية مع استقرار الإمدادات التجارية الرسمية.

ويرجح خبراء ماليون أن تستمر حالة الانخفاض أو الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأيام المقبلة، ما لم تطرأ مستجدات سياسية أو اقتصادية كبيرة قد تعيد تحريك السوق بشكل مفاجئ.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هبوط حاد للدولار امام الدينار العراقي
أسعار صرف الدولار تتراجع مجدداً في السوق المحلي
شركة الحديد والصلب تبحث مع شركة صينية انشاء المدينة الصناعية في خور الزبير
الدولار يرتفع قليلاً في بورصة بغداد
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي: لا توجد جدوى اقتصادية من إعادة خط أنبوب تصدير النفط العراقي – السوري
وفد عراقي يبحث في واشنطن دعم الاقتصاد ومشاريع التنمية
البنك المركزي : لاصحة لزيادة حصة المسافرين الى 5000 دولار
وزارة النفط: نسب إنجاز مشروع أنبوب الغاز في شط البصرة وصلت لمراحلها النهائية
مستشار رئيس الوزراء: السندات الحكومية خيار أفضل من الذهب للاستثمار
الدينار العراقي يستعيد عافيته أمام الدولار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك