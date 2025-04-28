أسعار صرف الدولار تتراجع مجدداً في السوق المحلي

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، إنخفاضًا مساء اليوم الاثنين، في أسواق بغداد، مع إغلاق البورصة، حيث تراجعت اسعار الدولار مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 145300 دينار مقابل 100 دولار.

أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144000 دينار مقابل 100 دولار.