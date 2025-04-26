شركة الحديد والصلب تبحث مع شركة صينية انشاء المدينة الصناعية في خور الزبير

بحث مدير عام شركة الحديد والصلب عباس حيال لكن ، مع شركة صينية ، انشاء المدينة الصناعية الصينية في خور الزبير.

وذكر اعلام الشركة في بيان " أن المدير العام للشركة ،استقبل اليوم رئيس شركة الجبل الأخضر الصينية والوفد المرافق له وتابع ميدانيا ، التحضيرات لوضع حجر الأساس لإنشاء المدينة الصناعية الصينية في خور الزبير على مساحة 1800 دونم ضمن أراضي الشركة العامة للحديد والصلب.

واضاف :" أن إنشاء المدينة الصناعية الصينية ، ستحدث نقلة كبيرة في الصناعة الوطنية وتشغيل الأيدي العاملة .