الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي: لا توجد جدوى اقتصادية من إعادة خط أنبوب تصدير النفط العراقي – السوري

قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت 26 نيسان/ ابريل 2025، انه لا توجد جدوى اقتصادية من اعادة بناء الخط أنبوب تصدير النفط العراقي - السوري والذي يربط بين كركوك وبانياس.

وذكر المرسومي في تدوينة انه لا توجد جدوى اقتصادية من اعادة بناء الخط العراقي - السوري والذي يربط بين كركوك وبانياس لان معظم انتاج حقول كركوك التي تبلغ نحو 300 الف برميل يوميا يجري استهلاكها داخليا وحتى لو طورت برتش بتروليوم حقول كركوك فأنها لن تضيف سوى 112 الف برميل إلى الانتاج الحالي مما يعني ارتفاع كبير في كلفة النقل ورسوم المرور.

وبدأ العراق خطوات عملية لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط الممتد عبر سوريا إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، بإرسال وفد حكومي رسمي إلى دمشق لبحث آليات إعادة التأهيل، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.

يُعد خط أنابيب النفط العراقي السوري، المعروف باسم "كركوك-بانياس"، من أقدم مسارات تصدير النفط في الشرق الأوسط. ويعود تاريخ إنشاء الخط إلى عام 1952 بطول يبلغ 800 كيلومتر، وبقدرة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، وقد توقف العمل به مرارًا على مرّ العقود بسبب التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.