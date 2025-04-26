الصفحة الاقتصادية

وفد عراقي يبحث في واشنطن دعم الاقتصاد ومشاريع التنمية


 

 

شارك وفد حكومي عراقي برئاسة وزيرة المالية طيف سامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، لمناقشة التحديات الاقتصادية ودعم برامج الإصلاح، حيث شملت اللقاءات مناقشات مع مسؤولين رفيعي المستوى حول تطوير مشاريع البنى التحتية والطاقة، وتعظيم الإيرادات، ودعم الرقمنة، إضافة إلى بحث معوقات الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

كذلك جرى بحث محفظة مشاريع البنك الدولي في العراق، خاصة مشروع السكك، وخطط دعم مشاريع التعليم والصحة والنقل والطاقة المتجددة.

فيما أكد صندوق النقد الدولي التزامه بدعم العراق في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين أداء المؤسسات.

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وفد عراقي يبحث في واشنطن دعم الاقتصاد ومشاريع التنمية
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