الصفحة الاقتصادية

الدينار العراقي يستعيد عافيته أمام الدولار


انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الخميس في بغداد واقليم كردستان.

وبلغ سعر الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، 144600 دينار مقابل كل 100 دولار.

وسجل الدولار صباح اليوم 145200 دينار.

وفي الأسواق المحلية ببغداد، بلغ سعر البيع 145500 دينار مقابل 100 دولار، والشراء 143500 دينار.

أما في أربيل، فسجل سعر الدولار انخفاضاً أيضاً ليبلغ سعر البيع 145200 دينار مقابل 100 دولار، والشراء 145100 دينار مقابل 100 دولار.

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