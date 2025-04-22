إيران تعرض فرصا استثمارية بقيمة 135 مليار دولار

صرّح وزير النفط الايراني محسن باك نجاد اليوم الثلاثاء، في ملتقى بعنوان "التحول في الاستثمار والتطوير في قطاع النفط والغاز"، عن طرح 200 فرصة استثمارية بقيمة 135 مليار دولار، حيث ذكر وزير النفط الإيراني: "حتى الآن تم توقيع 16 عقدا للاستثمار في النفط والغاز على شكل عقود لتطوير 23 حقلا نفطيا وغازيا بقيمة 27 مليار دولار، كما أن هناك 9 عقود في مرحلة التنفيذ بقيمة 13 مليار دولار".

وأضاف: "من أجل استدامة إنتاج الغاز ومنع انخفاض الضغط سيتم تنفيذ عقد تعزيز الضغط في حقل بارس الجنوبي المشترك للغاز برأس مال قدره 17 مليار دولار وعلى 6 مراحل".

كما أشار إلى أنه خلال الملتقى سيتم طرح 200 فرصة استثمارية وتمويلية لتطوير عمليات حقول النفط والغاز، وبناء خطوط النقل، وإنشاء محطات توليد الطاقة وتوليد الكهرباء، فضلا عن مشروع تحسين استهلاك المياه في المناطق النفطية ومحطات تعزيز الضغط بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليار دولار للمستثمرين المحليين والأجانب.