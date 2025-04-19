الصفحة الاقتصادية

العراق يستورد حمضيات من تركيا بنحو 100 مليون دولار


حققت تركيا عائدات بقيمة 433 مليونا و75 ألف دولار من صادرات الحمضيات في الربع الأول من العام الجاري، فيما جاء العراق في صدارة الدول المستوردة.

وبحسب بيانات جمعية "المصدرين بمنطقة البحر المتوسط" التركية، تم تصدير 565 ألفا و529 طناً من الحمضيات إلى الخارج في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2025.

وزاد القطاع، الذي حقق 429 مليون دولار من المبيعات الخارجية في الربع الأول من العام الماضي، صادراته إلى 433 مليونا و75 ألف دولار في الفترة نفسها من العام الجاري.

وجاءت روسيا في صدارة الدول المستوردة بواقع 143 مليوناً و460 ألف دولار، تلاها العراق بـ 98 مليونا و725 ألف دولار، ثم أوكرانيا بـ 37 مليونا و696 ألف دولار.

 

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