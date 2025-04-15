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العراق يفرض رسوماً كمركية على العلب الشفافة والأقداح البلاستيكية وحديد التسليح


فرض مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رسوماً كمركية على العلب الشفافة والأقداح البلاستيكية وحديد التسليح.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن "في إطار فرض التدابير الوقائية على البضائع المستوردة، أقرّ مجلس الوزراء الآتي:

1.فرض رسم كمركي إضافي بمقدار (60%) من وحدة قياس منتج (العلب الشفافة والأقداح البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد) المستوردة إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، ولمدة أربع سنوات ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.

2.قيام الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً وإشعارها دائرةَ التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًا عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد، وبلدان التصدير، والجهات المستوردة له.

3.مراعاة وزارة الصناعة والمعادن ما يأتي:

أ. مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة.

ب. بيان قدرة الشركة الشاكية على سدّ حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.

جـ. تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

4.تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.

5.ينفذ هذا القرار بعد (120) يوماً من تاريخ إصداره.

وفي السياق ذاته، أقرّ المجلس التوصية الخاصة بحماية منتج حديد التسليح للقياسات (10-32) ملم، التي تتضمن إضافة رسم كمركي آخر على منتج حديد التسليح للقياسات (10– 32) ملم بمقدار ( 10%)، ليصبح الرسم (30 %)، باستخدام صلاحية وزير المالية المبينة في المادة (2) من قانون التعرفة الكمركية ( 22 لسنة 2010) المعدل.

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العراق يفرض رسوماً كمركية على العلب الشفافة والأقداح البلاستيكية وحديد التسليح
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