مصرف الرافدين يعلن بدء صرف فوائد السنة الأولى لسندات الإعمار الأولى

صرّح مصرف الرافدين في بيان له إنه "انطلاقا من التزام مصرف الرافدين بتعهداته تجاه المستثمرين والمواطنين الداعمين لمسيرة الإعمار والتنمية، يسرنا إعلامكم ببدء صرف فوائد السنة الأولى عن الإصدارية الأولى لسندات إعمار اعتبارا من 2025/4/9".

وأضاف المصرف، ندعو جميع المستثمرين المشمولين إلى مراجعة أقرب فرع من فروع مصرفنا في بغداد والمحافظات، لغرض استلام مستحقاتهم.

كما أكد المصرف حسب البيان أن عملية الصرف ستتم بآلية منظمة وسلسة تضمن سرعة الإنجاز"، مضيفا ان "الفوائد متوفرة بالكامل وقد تم تحويلها من قبل البنك المركزي العراقي إلى حسابنا ، داعيا إلى جلب الوثائق الثبوتية أو المستندات الخاصة بالسند عند المراجعة لتسهيل الإجراءات.

وختم البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات المصرفية وتعزيز الثقة بسندات التنمية كخيار استثماري آمن ومستقر