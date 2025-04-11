الصفحة الاقتصادية

الدولار يتراجع بينما يسجل الذهب ذروة تاريخية بفعل انخفاض الثقة بالاقتصاد الأميركي


 تراجع الدولار في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، وسط انخفاض ملحوظ في الثقة بالاقتصاد الأميركي، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول الأميركية لصالح الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري، الين الياباني، اليورو، إضافة إلى الذهب الذي سجل مستوى قياسيا جديدا، إذ شهدت بورصة وول ستريت موجة بيع حادة يوم أمس الخميس، لتتخلى عن مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية على عشرات الدول، ما أثار مخاوف بشأن استقرار السياسات الاقتصادية.

وفي ذات الصدد، تشهد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل عمليات بيع مكثفة، حيث تتجه عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو تحقيق أكبر قفزة أسبوعية منذ عام 2001، حيث ذكر كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة "بيبرستون"، إن "الأسواق الأميركية تعرضت لعمليات بيع واسعة، فيما اتجهت رؤوس الأموال نحو أصول الملاذ الآمن التقليدية، وسط تراجع في جاذبية الدولار".

وأضاف أن "التحركات الحالية تعكس تدفقات لإعادة رؤوس الأموال الأجنبية، في ظل المخاوف من ارتفاع مخاطر النظام الاقتصادي، خاصة مع قرارات الرئيس ترامب المترددة بشأن السياسات التجارية".

وتراجع الدولار بنسبة 1.2% أمام الفرنك السويسري ليصل إلى 0.81405 فرنك، في أدنى مستوى له منذ يناير 2015، بينما انخفض بنسبة 1.1% مقابل الين الياباني إلى 142.88 ين، وهو أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر الماضي.

كذلك ارتفع اليورو بنسبة 1،7% ليصل إلى 1،13855 دولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ فبراير 2022، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0،5% أمام الدولار. فيما تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنحو 1،2% ليهبط إلى ما دون مستوى 100 للمرة الأولى منذ يوليو 2023.

بالمقابل، واصل الذهب صعوده ليسجل زيادة بنسبة 1،4%، ويبلغ مستوى تاريخيا غير مسبوق عند 3219.23 دولارا للأونصة.

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