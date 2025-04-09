الصفحة الاقتصادية

الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية على الصين!


انتقدت السفارة الصينية، اليوم الاربعاء، رفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين، فيما اكدت ان الحرب التجارية والجمركية لا رابح فيها، حيث ذكر المتحدث باسم السفارة الصينية لدى العراق، في بيان، ان "قيام الولايات المتحدة بفرض الرسوم الجمركية بشكل تعسفي لأمر ينتهك بشدة الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى، ويخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، ويقوض نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد، ويؤثر على استقرار النظام الاقتصادي العالمي، هو ليس إلا نزعة الأحادية والحمائية والتنمر الاقتصادي، ولاقى رفضا واسعا في المجتمع الدولي".

وأعرب، عن "استنكار الصين الشديد ورفضها التام لذلك"، مؤكدا ان "الحرب التجارية والجمركية لا رابح فيها، وأن الحمائية لا فائدة لها".

كما اضاف، إن "الصين لن تشعل الفتنة مع أي طرف، ولا تخاف منها أيضا، ولن تقبل الصين لغة التهديد والإكراه والابتزاز"، منوها ان "عزم الولايات المتحدة على إشعال حرب جمركية وتجارية، تجاهلا لمصلحة نفسها ومصالح دول العالم بما فيها الصين، فستقاتل الصين حتى النهاية".

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