الصفحة الاقتصادية

اقتصادي: الدول الصناعية مقبلة على حرب اقتصادية بسبب رسوم ترامب


رأى الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء عبد الكريم، ان الدول الصناعية ستعيش حربا اقتصادية كبيرة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال عبد الكريم لـ /المعلومة/، ان "الرسوم الجمركية ستكون لها اضرار واضحة وكبيرة على التجار والداخل الأمريكي بالدرجة الأولى، على الرغم من تضرر الدول الصناعية الكبرى بعد فرض رسوم بمعدلات مرتفعة على صادراتها".

وأضاف ان "محاولة ترامب للسيطرة على جزيرة غرينلاند تأتي ضمن سياسية السيطرة على الطرق التجارية العالمية، ومحاربة الصين بالدرجة الأساس، حيث عمل ترامب على فرض رسوم بنسبة تتجاوز 100 بالمئة على الصادرات الصينية".

وبين ان "الرئيس الأمريكي يعتقد انه اتخذ قرارات ستكون في صالح بلاده، ولكنها ستخلق حربا اقتصادية بين بلاده والدول الصناعية الكبرى، وسيكون المتضرر الأساسي منها هم تجار وشركات بلاده، التي ستضطر لدفع مبالغ كبيرة لقاء الاستيراد من الدول المصنعة".

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