الصفحة الاقتصادية

الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%


ذكرت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن متحدث باسم البيت الأبيض (لم تذكر اسمه) أن الولايات المتحدة رفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 104% دخلت حيز التنفيذ ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لأن الصين لم ترفع إجراءاتها الجوابية.

وستُفرض الرسوم الجمركية الإضافية ابتداء من الغد، 9 أبريل.

وكان رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب قد هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% فوق المعلنة مسبقا إذا لم تتراجع بكين عن إجراءاتها المضادة.

وكان مجلس الدولة الصيني قد أعلن السبت الماضي عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع القادمة من الولايات المتحدة. ويدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري. وقد جاء هذا القرار من المنظم الصيني كرد فعل على خطوات مماثلة اتخذتها السلطات الأمريكية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%
هزة تضرب سوق السندات الأميركية
حرب ترامب الجمركية تهز عالم كرة القدم
مستشار رئيس الوزراء: الموازنة العراقية صامدة رغم تقلبات النفط العالمية.. والأزمة مؤقتة
رئيس الوزراء: جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة
تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات دولياً
رئيس الوزراء: ارتفاع الإيرادات الجمركية بنسبة 128% ونمضي بإصلاحات مصرفية شاملة
الموافقة باستيراد محصولي الطماطم والبطاطا مجددا
كوريا الجنوبية ترصد 3 تريليون وون لدعم صناعة السيارات في مواجهة الرسوم الأمريكية
العراق يتخذ إجراءات لحماية اقتصاده من رسوم ترامب الجمركية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك