الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%

ذكرت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن متحدث باسم البيت الأبيض (لم تذكر اسمه) أن الولايات المتحدة رفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 104% دخلت حيز التنفيذ ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لأن الصين لم ترفع إجراءاتها الجوابية.
وستُفرض الرسوم الجمركية الإضافية ابتداء من الغد، 9 أبريل.
وكان رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب قد هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% فوق المعلنة مسبقا إذا لم تتراجع بكين عن إجراءاتها المضادة.
وكان مجلس الدولة الصيني قد أعلن السبت الماضي عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع القادمة من الولايات المتحدة. ويدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري. وقد جاء هذا القرار من المنظم الصيني كرد فعل على خطوات مماثلة اتخذتها السلطات الأمريكية.
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