الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%

ذكرت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن متحدث باسم البيت الأبيض (لم تذكر اسمه) أن الولايات المتحدة رفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 104% دخلت حيز التنفيذ ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لأن الصين لم ترفع إجراءاتها الجوابية.

وستُفرض الرسوم الجمركية الإضافية ابتداء من الغد، 9 أبريل.

وكان رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب قد هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% فوق المعلنة مسبقا إذا لم تتراجع بكين عن إجراءاتها المضادة.

وكان مجلس الدولة الصيني قد أعلن السبت الماضي عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع القادمة من الولايات المتحدة. ويدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري. وقد جاء هذا القرار من المنظم الصيني كرد فعل على خطوات مماثلة اتخذتها السلطات الأمريكية.