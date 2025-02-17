وزير النفط : نمضي قدما بمشاريع استثمار الغاز المصاحب وسنضيف طاقات جديدة لدعم الشبكة الوطنية

اكدت وزارة النفط ، ان العراق قطع خطوات متقدمة في مشاريع استثمار الغاز المصاحب بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة متخصصة .

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير النفط حيان عبد الغني ، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي لمجلس الاعمال العراقي البريطاني ، اليوم الاثنين في العاصمة بغداد:" إن موقع العراق المتقدم في صناعة الطاقة على المستوى العالمي والاقليمي، جاء من احتياطاته النفطية التي تزيد عن 145 مليار برميل نفطي مستكشف ، وبسرعة إنتاج تزيد على 5 مليون ونصف المليون برميل يوميا ".

واوضح :" ان هذه الطاقة المتاحة للإنتاج ،و حصة العراق في اوبك البالغة 4 ملايين برميل ، مع احتياطي غازي يزيد على 130 تريليون قدم مكعب قياسي ، تجعله لاعبا رئيسيا ومؤثرا على المستويين الإقليمي والعالمي ".

واضاف ، ان " العراق يتقدم ، سويا مع شركة توتال انيرجي، بخطوات متسارعة في مشروع تنمية الغاز المتكامل ، سواء بالاستخراج النفطي واستثمارات الغاز ومشروع حقن الماء ، إضافة إلى مشروع الطاقات الشمسية . وهذا يعتبر أكبر مشروع سينفذ في العراق كطاقة متجددة لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 1000 ميغاواط، مستهدفين الوصول للأهداف المرسومة للمشروع للصعود بالاستخراج النفطي الذي يصل إلى 210,000 برميل يوميا من حقل الأرطاوي ، والغاز إلى مستوى 600,000,000 قدم مكعب من الغاز ، إضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية ، 1000 ميغاواط تقريبا ، وكذلك المشروع الواعد باستخدام مياه البحر بطاقة 5,000,000 برميل،كمرحلة أولى قابلة بزيادة إلى 7,000,000 برميل يوميا".

وتابع القول :" هناك مشروع واعد للتنفيذ من قبل شركة أمريكية يتضمن استثمار 200,000,000 قدم مكعب من الغاز في محافظة ذي قار من حقلي الناصرية والغراف. وبالرغم من كل الاشكالات التي حدثت في هذا العقد ، لكن تمت دعوة الشركة الامريكية والتفاوض معها بهدف تفعيل العقد لوجود حاجة ماسة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي".

واكد وزير النفط ، تفعيل جولة التراخيص الخامسة التي تتضمن استثمار الغاز والنفط من خمسة حقول نفطية وغازية في وسط وجنوب العراق ، بطاقة تصل الى 800,000,000 قدم مكعب من الغاز ، وهذا يعني وجود أمل كبير في أن يسهم هذا المشروع برفد الشبكة الوطنية بكميات الغاز المطلوبة لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية ، والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في هذا المصدر الحيوي من الوقود".

واشار الى انه : " تم اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة إحالة مشاريع الغاز في حقلي عكاز والمنصورية، حيث تم توقيع العقدين مع الشركات التي تقدمت بعد انسحاب الشركات الاصلية التي كانت لديها استثمارات في هذه الحقول ، وقبل أسبوع تقريبا تمت المباشرة بحقل عكاز الغازي المؤمل أن ينتج مايزيد على 400,000,000 قدم مكعب من الغاز ، وكذلك تفعيل عقد حقل المنصورية أيضا مع ائتلاف شركتين ، والآن بدأ الحساب التنازلي لاستثمار الغاز من الحقلين ".

وبين :" ان العراق يتقدم ايضا في مشروع استثمار الغاز المصاحب ، وكان لدينا احتفال العام الماضي لاستثمار غاز الحلفاية بطاقة 300 مليون قدم مكعب ، وهناك المشروع الكبير الواعد ،مشروع غاز البصرة ، الذي ينفذ من قبل شركات شركة غاز الجنوب بالائتلاف مع شركة شل بنسبة مشاركة 45% وشركة ميتسوبيشي بنسبة 4‎%‎ ، واحتفلنا العام الماضي بالمرحلة الأولى من هذا المشروع " بصرة NGL1 " بطاقة 200,000,000 قدم مكعب من الغاز ، ونحن على موعد منتصف هذا العام لاطلاق الوحدة الثانية " بصرة NGL2 بطاقة 200,000,000 قدم مكعب من الغاز أيضا ، وهذا سيضاعف كميات الغاز المستثمر والذي يستفاد منه في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية "