الصفحة الاقتصادية

خبير اقتصادي يبين بالارقام الانفاق الشهري الحكومي وتأثيره على ارتفاع الدولار

102 2025-01-24

كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الجمعة :" ان متوسط الانفاق الشهري للحكومة العراقية في عام 2024 بلغ حوالي 12 تريليون دينار"، مشيراً إلى أن :" اضافة القروض والسلف التي تحصل عليها الهيئات والوزارات الحكومية، والتي تقدر بنحو 2 تريليون دينار شهريًا، يرفع إجمالي الإنفاق الحكومي إلى 14 تريليون دينار شهريًا".

وقال العبيدي في بيان :" ان القطاع الحكومي يعمل عادةً لمدة 20 يومًا في الشهر، مما يعني أن معدل الإنفاق اليومي يقارب 700 مليار دينار عراقي"، لافتًا إلى أنه "لتغطية هذا المستوى من الإنفاق، تحتاج وزارة المالية إلى بيع ما لا يقل عن 400 مليون دولار يوميًا إلى البنك المركزي، حتى يتمكن الأخير من توفير النقد اللازم لتغطية النفقات الحكومية".

واشار الى :" ان البنك المركزي لا يستطيع توفير الدينار العراقي الذي تحتاجه وزارة المالية ، الا من خلال بيع ما يعادله من الدولار".

واوضح الخبير الاقتصادي :" ان عمليات بيع الدولار من قبل البنك المركزي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بارتفاع حجم الإنفاق الحكومي"، مبينا انه :" كلما زاد الانفاق، زادت حاجة البنك المركزي الى بيع كميات اكبر من الدولار".

واضاف :" اذا استمر هذا الاتجاه، فقد نصل إلى مرحلة تشهد فيها السوق مبيعات يومية تتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار عبر مختلف الآليات التي يعتمدها البنك المركزي"، محذرًا من أن ذلك يعكس التأثير المباشر لارتفاع النفقات العامة على سوق العملات".

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