أسعار النفط تواصل ارتفاعها وسط تقارير عن ضربة انتقامية إيرانية لإسرائيل

تواصل أسعار النفط ارتفاعها اليوم الخميس مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ومخاوف اضطراب إمدادات الخام من المنطقة، فبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر أكتوبر المقبل بنسبة 0.88% إلى 81.55 دولار للبرميل، وكانت عقود "برنت" قد صعدت أمس بنسبة 2.65% إلى 80.72 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.96% إلى 78.66 دولار للبرميل، بعد أن انهت عقود الخام الأمريكي تداولات الأربعاء عند 77.91 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 4.25%.

وأفادت تقارير إعلامية بأن إيران أمرت بشن هجوم انتقامي على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء تواجده في طهران يوم أمس.