 أسعار النفط تقفز مرتفعة بعد اغتيال إسماعيل هنية

قفزت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، مع تزايد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.90% إلى 76.15 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.70% إلى 79.97 دولار للبرميل.

وأعلنت حركة "حماس" اغتيال إسماعيل هنية، صباح اليوم الأربعاء، في قصف داخل إيران، وجاء ذلك بعد ساعات من شن الجيش الإسرائيلي هجوما على ضواحي بيروت.

ولقيت أسعار النفط دعما أيضا من تقديرات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أشارت إلى انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي بواقع 1.6 مليون برميل.