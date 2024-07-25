البنك المركزي "يحذر" من تداول أوراق تذكارية فئة مليون دولار أمريكي

حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، من تداول أوراق تذكارية فئة مليون دولار أمريكي.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان انه "يجدد البنك المركزي العراقي التحذير من ترويج أوراق تذكارية من فئة "مليون" دولار أمريكي تُستعمل للنصب والاحتيال على المواطنين".

واكد البنك على "ملاحقة الجهات الأمنية والرقابية للاشخاص الذين يقومون بترويج هذه الاوراق التذكارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. لافتاً إلى أن أعلى فئة بالتداول للدولار الأمريكي هي فئة "100" دولار".

يشار إلى أن "الورقة التذكارية المذكورة غير متداولة في أسواق النقد العالمية إذ انها صادرة عن جمعية المليونيرات الامريكية، ولا تعد هذه الورقة نقدية لكونها غير صادرة عن البنك الفيدرالي الامريكي ولا تمثل أي سند مالي، وتُستعمل لأغراض الإهداء فقط".

وكان البنك المركزي العراقي حذر في شباط 2020 من تداول فئة "المليون" دولار لكونها ورقة غير نقدية.